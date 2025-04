Grbić skreślił siatkarza, ten wysłał mu wiadomość. Serbski trener zdradza kulisy

W poprzednim sezonie rywalizacja o miejsce w reprezentacji Polski była wyjątkowo zacięta, ponieważ siatkarze walczyli o to, by pojechać na igrzyska olimpijskie. Nikola Grbić mógł z kolei postawić tylko na 13 zawodników, przy czym jeden z nich pełnił rolę rezerwowego i mógł uzupełnić skład drużyny dopiero wówczas, gdy jeden z kolegów doznał kontuzji. "Jokerem" ostatecznie był Bartłomiej Bołądź, który został włączony do składu po tym, jak urazu doznał Mateusz Bieniek.

W Paryżu zabrakło za to m.in. doświadczonego Karola Kłosa, który przegrał walkę o miejsce w kadrze z innymi środkowymi oraz Bartosza Bednorza. Brak przyjmującego budził duże kontrowersje, ponieważ ten błyszczał w Lidze Narodów i wyglądał na zawodnika, który może dać wiele "Biało-Czerwonym". Teraz na jaw wychodzi, jak Bednorz zareagował na skreślenie go przez Grbicia.

Nikola Grbić otrzymał wiadomość od Bartosza Bednorza

Reakcja Bednorza poruszyła Grbicia. Wyznał, że było to "najlepsze uporanie się z trudną sytuacją, jakie kiedykolwiek widział". "Odpowiedziałem mu, że oczywiście będzie z nami, że go nie skreślam" - dodał.

Bartosz Kurek już nie będzie kapitanem? Tajemnicza zapowiedź Grbicia

"Dla Bartka ta rola to zbyt duże obciążenie. Odbiera ją jako wielką odpowiedzialność" - powiedział. "Ma podejście, że reprezentacja i polska federacja dały mu tyle, że chce zrobić wszystko, by się odpłacić. Dotyczy to np. wszelkich zobowiązań marketingowych. Zawsze się do nich zgłasza, bo czuje, że powinien. A te kwestie dotyczą wszystkich i nie zawsze to musi być on" - dodał.