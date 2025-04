Takie słowa gwiazdora Realu. Nie owijał w bawełnę. "To stanie się jeszcze wiele razy"

Finałowe starcie w ramach tegorocznego Pucharu Króla to spotkanie, które z pewnością zapadnie w pamięci fanów hiszpańskiej piłki nożnej. Co prawda mecze między Realem Madryt a FC Barceloną zawsze dostarczają masy niezapomnianych emocji, jednak batalia z 26 kwietnia od samego początku przyprawiana była niespotykaną wręcz ilością kontrowersji.

Zarówno po stronie "Królewskich", jak i "Dumy Katalonii" mogliśmy obserwować wiele przedmeczowych wydarzeń, które tylko potęgowały emocje. Koronnym przykładem jest tutaj chociażby sytuacja związana z arbitrami tego spotkania, którzy wdali się w swego rodzaju medialną przepychankę z Realem . Druga strona również nie próżnowała w temacie kontrowersji, a to za sprawą kibiców, którzy jeszcze przed meczem skandowali skandaliczne hasła w kierunku gwiazdora rywali .

Ostatecznie obydwie ekipy dały nam niezapomniane widowisko. Aby poznać tegorocznego zwycięzcę Pucharu, Króla musieliśmy poczekać aż do zakończenia dogrywki. Gol Julesa Kounde ze 116. minuty dał "Dumie Katalonii" kolejne , a być może nie ostatnie trofeum w tym sezonie.

Federico Valverde zwrócił się do fanów po przegranym finale. "Czuję, że zawodzę"

Choć emocje związane z finałowym El Clasico już nieco opadły, to wciąż widoczne są skutki tego historycznego starcia. Kilka dni po meczu jeden z gwiazdorów Realu Madryt Federico Valverde, postanowił zabrać głos ws. przegranego starcia z FC Barceloną. Na swoim instagramowym profilu opublikował on post, w którym przekazał fanom swój punkt widzenia na tę sytuację. Rozpoczął go od dość gorzkiej refleksji.