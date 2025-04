Sensacyjny triumf w Arabii i poważnie rozbity Red Bull. "Cały w bandzie"

Za nami już cztery wyścigi Formuły 1 w sezonie 2025. Dotychczasowe zmagania zostały głównie zdominowane przez kierowców McLarena, którzy wygrali trzy z czterech startów. Dwa padły łupem Oscara Piastriego, a jeden Lando Norrisa. W jednym wyścigu, a konkretnie na Suzuce w Japonii triumfował Max Verstappen. Jak będzie w ten weekend podczas GP Arabii Saudyjskiej? Przed rokiem na torze Jeddah Corniche Circuit w Dżuddzie najlepszy okazał się Max Verstappen, przed swoim kolegom z zespołu Sergio Perezem. Teraz na dublet Red Bulla raczej nie ma co liczyć, co też pokazały dzisiejsze treningi.

Sensacja przed GP Arabii Saudyjskiej. Gasly wygrywa pierwszy trening

Tsunoda rozbija bolid, a Norris wygrywa II trening

Początek drugiej sesji był dosyć mozolny, co po niespełna 10 minutach skomentował przez radio Fernando Alonso. - Na torze jest 20 samochodów, a ja na tym okrążeniu wyprzedziłem 26! - skarżył się Hiszpan przez radio do swoich inżynierów. Chwilę później sędziowie odnotowali incydent między Lewisem Hamiltonem a Alexem Albonem. Anglik przyblokował kierowcę Williamsa, ale obyło się bez kary. Wielu kierowców generalnie narzekało, że rywale ich blokują.

Tym razem Gasly już nie błyszczał jak podczas pierwszego treningu. Być może wpływ na to miał fakt, że po niespełna 20 minutach treningów zgłosił problemy z hamulcami. Francuz przekazał, że w ogóle nie jest w stanie hamować i musiał zjechać do swoich mechaników, którzy skutecznie zajęli się problemem.

W 41. minucie treningu małą przygodę miał Antonelli. Kierowca Mercedesa uderzył w bandę w zakręcie nr 27 i zespół natychmiast wezwał go do boxu, by skontrolować bolid. Uderzenie na szczęście nie było zby mocne, więc nie powinno tam dojść do poważniejszych uszkodzeń. Zresztą, Antonelli sprawie powrócił na tor. Chwilę wcześniej w tym samym zakręcie delikatny kontakt z bandą zaliczył Alex Albon.