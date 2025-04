Reprezentant Polski w oku cyklonu. Siedmiu trenerów i zakaz od FIFA

Od przyjścia Polaka zespół przegrywał mecz za meczem. Od tej pory poniósł dziesięć porażek, trzy mecze wygrał i trzy zremisował. W efekcie jest w strefie spadkowej z dwoma punktami straty do bezpiecznego miejsca, a do końca sezon zostały dwie kolejki. Zamiast awansu, realny jest spadek do trzeciej ligi. W tym czasie Rakoczego prowadziło już czterech trenerów. A w całym sezonie z zespołem pracowało aż siedmiu szkoleniowców.

Polak nie do końca zrealizował cel regularnych występów. Pięć razy był w podstawowym składzie, ośmiokrotnie wchodził jako zmiennik, a trzy razy był rezerwowym. Zdobył jedną bramkę. Nie wiadomo, czy to wystarczy, by przekonać trenera Adama Majewskiego, by włączył zawodnika do kadry na mistrzostwa Europy do lat 21. Nie spodziewał się też, że klub ma takie problemy finansowe. Na stronie FIFA można przeczytać, że światowa federacja od 11 marca do 15 kwietnia osiem razy nałożyła na klub zakaz rejestracji nowych zawodników.