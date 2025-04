Ważna nagroda ucieka Robertowi Lewandowskiemu. Zmiana na pierwszym miejscu

Robert Lewandowski pozostaje na trzeciej lokacie. Do sięgnięcia po nagrodę obecnie potrzebowałby czterech goli przy założeniu posuchy strzeleckiej Gyokeresa i Salaha do końca sezonu. Jeśli gwiazdy Sportingu i Liverpoolu jeszcze podkręcą tempo, to Polak w trzech bądź czterech kolejkach, jakie zostaną mu po powrocie do zdrowia, będzie musiał wzbić się na wyżyny i średnią bramek na mecz nieco nawiązać do rekordowego sezonu Bundesligi 2020/2021.