W jednym z ostatnich meczów trzeciej rundy doszło z kolei do ciekawie zapowiadającego się starcia Emmy Raducanu z McCartney Kessler. Pierwsza z nich to bowiem triumfatorka US Open z 2021 roku, która po zwycięstwie na nowojorskich kortach nie nawiązała już do tego sukcesu i nękana kontuzjami mozolnie walczy o odbudowanie swojej pozycji. Kessler z kolei na początku stycznia wygrała turniej WTA 250 w Hobart, później z kolei zagrała w finale Austin, w którym przegrała z Jessiką Pegulą.