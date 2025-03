Ruszył sezon 2025 w F1. Kiedy i gdzie oglądać? [KALENDARZ I WYNIKI]

Czternastego marca ruszył 76. sezon 2025 Formuły 1 , który potrwa do 7 grudnia. Tytułu mistrza świata broni Holender Max Verstappen . Kierowca Red Bulla powalczy o to, by po raz piąty z rzędu triumfować w klasyfikacji generalnej cyklu. Transmisje w Eleven Sports i Polsat Box Go . Przypomnijmy, że najwięcej tytułów indywidualnego mistrza świata mają Michael Schumacher i Lewis Hamilton .

Formuła 1. Hamilton w Ferrari i wielkie zmiany w zestawieniach [KIEROWCY I ZESPOŁY W SEZONIE 2025]

Numer Kierowca Zespół Podwozie

81 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team McLaren

4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team McLaren

16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP Ferrari

44 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP Ferrari

1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing

30 Liam Lawson Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing

63 George Russell Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Mercedes

12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Mercedes

18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco

14 Fernando Alonso Diaz Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco

10 Pierre Gasly BWT Alpine Formula One Team Alpine

7 Jack Doohan BWT Alpine Formula One Team Alpine

31 Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team Haas

87 Oliver Bearman MoneyGram Haas F1 Team Haas

6 Isack Alexandre Hadjar Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Racing Bulls

22 Yuki Tsunoda Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Racing Bulls

23 Alexander Albon Williams Racing Williams

55 Carlos Sainz Williams Racing Williams

27 Nico Hülkenberg Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber

5 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber