Eintracht Frankfurt pokonuje Union Berlin 2-1 w Bundeslidze. WIDEO

Eintracht Frankfurt pokonuje Union Berlin 2-1 w Bundeslidze.

W spotkaniu 13. kolejki niemieckiej Bundesligi, które rozegrane zostało 28 listopada, zespół Eintrachtu Frankfurt zwyciężył z FC Union Berlin 2-1 (1-0). Mecz na Deutsche Bank Park we Frankfurcie nad Menem obejrzało 24 000 widzów.

Początek spotkania nie zapowiadał emocjonującego meczu. Piłkarze starali się wypracowywać sytuacje, ale gra nie kleiła się obu drużynom. Sędzia miał niewiele pracy. Dopiero w drugim kwadransie coś zaczęło się dziać na boisku. Szczęście uśmiechnęło się do zawodników Eintrachtu Frankfurt w 22. minucie spotkania, gdy Mohameth Sow strzelił pierwszego gola.

W 39. minucie arbiter przyznał kartkę Grissze Prömlowi z jedenastki gości. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem drużyny ”Orłów”.



Na murawie, jak to często zdarzało się FC Union Berlin w tym sezonie, pojawił się Julian Ryerson, którego zadaniem było wzmocnienie szyków obronnych. Zmienił on w 58. minucie Raniego Khedirę. Rezultat meczu pokazał, że zmiana tym razem nie pomogła drużynie. W tej samej minucie Genki Haraguchi został zastąpiony przez Sheralda Beckera.



W 59. minucie kartką został ukarany Robin Knoche, piłkarz FC Union Berlin. W 62. minucie na listę strzelców wpisał się Max Bennet. To pierwsza bramka tego zawodnika w bieżącym sezonie, dla napastnika, to nie jest dobry rezultat.



W 68. minucie Rafael Borré został zmieniony przez Gonçala Paciêncię, co miało wzmocnić zespół Eintrachtu Frankfurt. Niewiele później trener drużyny przeciwnej także postanowił odświeżyć skład, zmieniając Taiwa Awoniyiego na Andreasa Voglsammera oraz Maksa Benneta na Levina Öztunalego. Po chwili trener Eintrachtu Frankfurt postanowił skorzystać ze swojego jokera. W 77. minucie na plac gry wszedł Ragnar Ache, a murawę opuścił Jesper Grænge. W doliczonym czasie gry w jedenastce FC Union Berlin doszło do zmiany. Niko Gießelmann wszedł za Bastiana Oczipkę.



