Przełom ws. Xabiego Alonso. Bayer znalazł następcę. To były trener angielskiego giganta

Kluczowym kandydatem, który miałby zastąpić włoskiego szkoleniowca, jest legendarny piłkarz "Los Blancos" Xabi Alonso. Nie jest to jednak operacja łatwa, bowiem Hiszpan wciąż jest trenerem obecnego mistrza Niemiec Bayeru Leverkusen. To właśnie między innymi dzięki myśli taktycznej 43-latka niemiecki zespół osiągnął niebagatelny sukces, kończąc poprzednią edycję Bundesligi jako niepokonany lider tabeli. Dlatego też co rusz możemy się natknąć na nowe doniesienia, aktualizujące temat zmiany na ławce trenerskiej niemieckiego giganta.

