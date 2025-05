Drugie dno losowania w Rzymie. Nie wszystko w rękach Świątek. Na pomoc Sabalenka

W tygodniu poprzedzającym Roland Garros odbędą się jeszcze imprezy WTA 500 (Strasbourg) i WTA 250 (Rabat), także na kortach ziemnych. Ich wyniki nie będą już jednak miały wpływu na rozstawienie zawodniczek w Paryżu, tu kluczowy jest ranking z 19 maja, czyli po zakończeniu zmagań w Rzymie.

Na zaktualizowanej w poniedziałek światowej liście Świątek znajduje się jeszcze na drugiej pozycji, co po części jest też "zasługą" Aryny Sabalenki. W sobotnim finale w Madrycie Białorusinka pokonała bowiem Coco Gauff, Amerykanka nie zdołała więc jeszcze wyprzedzić Polki. Możliwe, że to się stanie, aczkolwiek bez punktów wywalczonych na Foro Italico rok temu, 21-letnia Coco zajmuje... czwarte miejsce. To jednak na nią w szczególności musi uważać Świątek, jeśli chce być losowana w Paryżu z pierwszego szeregu. A co to znaczy? Reklama

Pewnym jest, że numerem jeden w Paryżu zostanie Aryna Sabalenka, a miejsca 2-4 zajmą: Świątek, Gauff i Pegula. W teorii Polkę mogłaby jeszcze wyprzedzić Jasmine Paolini, ale to bardzo mało prawdopodobne. Trójka czy czwórka znaczyłaby, że Polka w półfinale może już zmierzyć się z Sabalenką. I o to właśnie rozchodzi się cała ta rywalizacja.

WTA 1000 Rzym. Spore straty Igi Świątek do obu Amerykanek. Choć do odrobienia. W przypadku Gauff potrzebna będzie pomoc rywalek

Odjęliśmy punkty wywalczone przez czołowe zawodniczki świata rok temu w Rzymie, na starcie ich rywalizacji na Foro Italico sytuacja wygląda więc tak:

1. Aryna Sabalenka - 10468 pkt

2. Jessica Pegula - 6243 pkt

3. Coco Gauff - 6213 pkt

4. Iga Świątek 5773 pkt

5. Jasmine Paolini - 4865 pkt

6. Mirra Andriejewa - 4771 pkt

7. Madison Keys - 4609 pkt

8. Qinwen Zheng - 3978 pkt

9. Emma Navarro - 3706 pkt

10. Paula Badosa - 3641 pkt

11. Jelena Rybakina - 2983 pkt

12. Karolina Muchova - 2919 pkt

13. Diana Sznajder - 2833 pkt

14. Elina Switolina - 2690 pkt

15. Barbora Krejcikova - 2664 pkt *

16. Daria Kasatkina - 2621 pkt

17. Amanda Anisimova - 2607 pkt

--

21. Jelena Ostapenko - 2020 pkt

24. Magdalena Fręch - 1765 pkt

32. Magda Linette - 1516 pkt

50. Danielle Collins - 1071 pkt

W przypadku Barbory Krejcikovej dodaliśmy gwiazdkę, bo Czeszka nie gra od listopada zeszłego roku, wycofuje się z kolejnych turniejów. I nie ma pewności, czy tego samego nie zrobi przed Roland Garros.

To zestawienie od razu wskazuje na kilka ciekawych aspektów.

Po pierwsze. Iga Świątek ma całkiem sporą stratę do obu Amerykanek - aż 470 punktów do Peguli i 440 do Gauff. Już przed losowaniem głównej drabinki w Rzymie było oczywiste, że jedna z nich znajdzie się na drodze Polki w ewentualnym półfinale. I jeśli Iga obroni tytuł w Rzymie, to będzie wyżej od tej właśnie tenisistki. Padło na Pegulę. Reklama

W drugiej połówce drabinki jest zaś Gauff - i jeśli ona dojdzie do finału, a tam przegra z Polką, to i tak Amerykanka zgarnie dla siebie numer dwa w drabince Roland Garros. Iga musi więc liczyć na "pomoc" - np. Mirry Andriejewej w ćwierćfinale czy Aryny Sabalenki w półfinale. Chyba że Gauff polegnie wcześniej, a też ma na swojej ścieżce wymagające rywalki: Magdę Linette (przegrała z Polką w Miami) czy Belindę Bencic (przegrała z nią w Indian Wells) w trzeciej rundzie, Jekateriną Aleksandrową, Emmę Navarro bądź Amandę Anisimovą w czwartej.

To oczywiście przy założeniu, że Iga będzie w stanie wygrać kolejny raz, już czwarty, w Rzymie. A jeśli odpadnie przed finałem, nawet matematycznie nie będzie w stanie wyprzedzić obu Amerykanek.

Coco Gauff / DIMITAR DILKOFF

Po drugie. Jedyną zawodniczką, po 2020 roku, która wygrała w Rzymie oprócz Świątek, była Jelena Rybakina. I to dlatego, że Polka skreczowała w trzecim secie bezpośredniego ich boju w 2023 roku. Kazaszka, jeśli choć częściowo odzyska formę, może być bardzo groźną rywalką tak w Rzymie, jak i później w Paryżu. I praktycznie nie ma szans na to, by w Roland Garros być rozstawioną w najlepszej ósemce. Znajdzie się więc na drodze gwiazd już w czwartej rundzie. Reklama

Po trzecie: Jeśli do najlepszej "16" nie uda się awansować Jelenie Ostapenko, a w jej przypadku niezbędny może okazać się awans do finału, Łotyszka znajdzie się w Paryżu na ścieżce kolizyjnej zawodniczek z TOP 16 już w trzeciej rundzie.

Po czwarte. Magdalena Fręch może być już praktycznie pewna rozstawienia w Paryżu, ale Magda Linette - nie. A do tego miała kiepskie losowanie, w drugiej rundzie zmierzy się z Bencic lub kwalifikantką, później czekać już może Gauff. Ciężko będzie o utrzymanie statusu rozstawienia w Paryżu.

Po piąte. Punkty za zeszłoroczny półfinał w Rzymie, przegrany z Sabalenką, odpisane zostaną Danielle Collins, co też oznacza, że Amerykanka spada w okolice 50. pozycji. A w Rzymie już w trzeciej rundzie może zagrać z Igą Świątek, co pewnie też wywoła dodatkowe emocje.

