PZPN ukarał kolejny klub. Chodzi o kibiców Wisły, lista wciąż się powiększa

Podopieczni Mariusza Jopa przy pustym sektorze gości w delegacjach grali jednak między innymi w Gdyni oraz Legnicy. Arce i Miedzi zostały wymierzone za to kary finansowe. Federacja powoli ma dosyć tej sytuacji, co doskonale udowadniają jej ostatnie działania. Do wspomnianych dwóch klubów dołączyła właśnie Warta Poznań.