Temat Abramowicz pojawił się w Rzymie. Tak postrzegają ją poza Polską, ważne zdanie

Polscy kibice coraz bardziej niepokoją się o Igę Świątek. Za kilka tygodni minie już okrągły rok od jej ostatniego tytułu, a ponadto do myślenia daje nerwowe zachowanie tenisistki na korcie. Obrywa się za to Darii Abramowicz, która pełni funkcję psycholożki sportsmenki. Okazuje się, że specjalistka nieco inaczej postrzegana jest poza granicami naszego kraju. Szczegółami w rozmowie ze "sport.tvp.pl" podzieliła się Reem Abulleil, dziennikarka "The National".