Gwiazdor Interu wprost o Marciniaku. Takie słowa padły przed półfinałem Ligi Mistrzów

Już na papierze konfrontacja FC Barcelona i Interu Mediolan zapowiadała się ekscytująco. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po pierwszym spotkaniu, zakończonym remisem 3:3. Sprawa awansu do finału Champions League rozstrzygnie się więc we Włoszech. Starcie z zaciekawieniem będą śledzić zwłaszcza polscy kibice. Między słupki Katalończyków ma powrócić Wojciech Szczęsny. Ponadto w kadrze gości znalazł się dochodzący do zdrowia Robert Lewandowski.

