Świątek już po meczu na Campo Centrale. Rewanż za finał Rzymu z 2022 roku

Już prawie rok czekają polscy kibice na kolejny w karierze turniejowy triumf Igi Świątek . Po raz ostatni nasza rodaczka ze zwycięstwa w finale cieszyła się podczas ostatniej edycji Rolanda Garrosa. W obecnie trwających zmaganiach docierała maksymalnie do półfinału. Być może zła karta wreszcie odwróci się we Włoszech. Na razie podopieczna Wima Fissette’a w stolicy Italii skupia się na treningach. Po spokojnej potyczce z Wiktorią Azarenką dziś przyszedł czas na konfrontację z Ons Jabeur.

Obie zawodniczki znają się doskonale, bo grały ze sobą o stawkę aż siedmiokrotnie. Bilans jest korzystny dla Polki i wynosi 5-2. To właśnie w Rzymie w 2022 roku stoczyły one bój o trofeum. Obecna wiceliderka rankingu WTA nie dała wtedy Tunezyjce żadnych szans. Starsza ze sportsmenek ugrała zaledwie cztery gemy i musiała obejść się smakiem. Na powtórkę z rozgrywki w zbliżającym się turnieju raczej nie ma co liczyć. 30-latka ostatnio nie ma najlepszej passy.