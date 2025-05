Doszło do kluczowych rozmów Ancelottiego z Realem. Jest porozumienie, ogłoszenie niebawem

Real Madryt jest klubem, który rok rocznie znajduje się w gronie faworytów do najważniejszych trofeów w piłce nożnej. Walka o mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, czy triumf w Lidze Mistrzów to dla Królewskich chleb powszedni. W tym sezonie kibice ze stolicy Hiszpanii nie zadowolą się jednak wieloma trofeami. Obecnie Real pozostał w grze wyłącznie o mistrzostwo kraju, a i to jest na razie perspektywą nieco odległą, choć kluczowe mecze w lidze dopiero nadchodzą. Reklama

Nawet jeśli Realowi uda się wyprzedzić Barcelonę, do której traci obecnie cztery punkty i sięgnąć po tytuł, oczekiwania w Madrycie będą niezrealizowane. Zespół z Kylianem Mbappe w składzie miał bowiem zachwycać i wygrywać puchar za pucharem. Tak się jednak nie stało, a co może być większym zmartwieniem, drużyna w wielu spotkaniach grała po prostu słabo. Co ma odzwierciedlenie w osiąganych wynikach.

Carlo Ancelotti porozumiał się z Realem. Koniec wielkiej przygody coraz bliżej

Mnóstwo krytyki za taki stan rzeczy spada nie tylko na piłkarzy, ale przede wszystkim Carlo Ancelottiego. Nie jest żadną tajemnicą, że pozycja włoskiego szkoleniowca chwiała się z kolejnymi tygodniami coraz bardziej. Od dłuższego czasu mówiło się, że Real pożegna się z trenerską legendą . Ancelotti w Madrycie pracuje od 2021 roku i jest to jego druga przygoda z Realem. W sumie z Królewskimi Włoch wywalczył dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Ligi Mistrzów, czy dwa Puchary Króla.

I jego dorobek może powiększyć się wyłącznie o kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Bowiem jak donosi "The Athletic" Ancelotti i Real Madryt doszli do porozumienia w sprawach finansowych rozstania i oficjalna informacja o zakończeniu współpracy ma być podana przed zakończeniem rozgrywek ligowych. Kontrakt Włocha obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, ale zostanie rozwiązany i w Klubowych Mistrzostw Świata Real będzie prowadzony już przez innego trenera. Reklama

Mówi się, że stanowisko to może objąć m.in. Xabi Alonso albo Santiago Solari. Jaka przyszłość czeka Ancelottiego? Szkoleniowiec od kilku tygodni ma prowadzić negocjacje z brazylijską federacją piłkarską i wiele wskazuje na to, że obejmie reprezentację tego kraju. Celem Ancelottiego będzie przygotowanie zespołu z Kraju Kawy do mistrzostw świata w 2026 roku.

Reklama DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 05.05.2025. WIDEO / Polsat Box Go / POLSAT GO

Carlo Ancelotti / GOKHAN TANER / Middle East Images / Middle East Images via AFP / AFP