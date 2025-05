Nie zostawił litości zawodnikowi Falubazu. "To wygląda makabrycznie"

Fatalne występy Rasmusa Jensena

- To, co on teraz pokazuje, to miałby problemy nawet w drugiej lidze. Ta jazda, ta sylwetka, to wygląda makabrycznie. Zwróciłem na to uwagę. Inni sobie radzili na tym torze, on do końca jechał, jakby ten tor się nie nadawał do jazdy. To był już 4 mecz Jensena. Poprzednie spotkania Falubazu odbywały się w idealnych warunkach, a jego sylwetka również wyglądała makabrycznie - brutalnie ocenia Krzystyniak.