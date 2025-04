Cztery lata ze swojej bogatej kariery Robert Lewandowski spędził w Dortmundzie. Dla Borussii grał od sezonu 2010/2011 do 2013/2014. Sięgnął z nią po dwa mistrzostwa Niemiec z rzędu (od 2012 r. klub już nie wygrał tytułu ligowego), krajowy puchar, grał także w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku. Łącznie dla BVB rozegrał 187 meczów, w których strzelił 103 gole. Według Transfermarktu przebywał na murawie przez 14344 minut. Reklama

W 2014 r. zdecydował się na tzw. wolny transfer do Bayernu, przeciwko któremu 12 miesięcy wcześniej przegrał wspomniany finał Champions League. W tym przypadku powiedzenie "jeśli nie możesz z kimś wygrać, to do niego dołącz" nie jest jednak adekwatne, bo mimo zaciętej rywalizacji za czasów kadencji Juergena Kloppa, Bawarczycy zawsze byli o półkę lub dwie wyżej pod względem marketingowym, zazwyczaj też dominowali czysto sportowo.

Hans-Joachim Watzke zablokował przejście Lewandowskiego z Borussii do Bayernu. Opóźniło się o 12 miesięcy

Szlak takim transakcjom na linii Dortmund - Monachium w XXI wieku przetarł Mario Goetze (2013 r.). Lewandowski także chciał wtedy odejść, ale zarząd nie dotrzymał słowa i nie pozwolił na sprzedaż. - On ma prawo być na mnie zły, akceptuję to. Musiałem podjąć taką decyzję dla dobra klubu - mówił wtedy dyrektor generalny Hans-Joachim Watzke. Nasz rodak musiał więc poczekać rok do momentu wygaśnięcia kontraktu. Gdy już to zrobił, zaznaczył swoją epokę na Allianz Arenie, wygrywając Bundesligę w każdym z ośmiu sezonów. Reklama

Dodajmy, że w latach 90. z Borussii do Bayernu przeszli Thomas Helmer (w 1992 r.) i Joerg Heinrich (1998).

Odejście Goetze zostało odebrane za zdradę. Był on wychowankiem, a informacja o transferze wyciekła tuż przed wspomnianym finałem LM. Fani wieszali transparenty z napisami "zdrajca", palili koszulki i wygwizdywali go. W przypadku Lewandowskiego nie było mowy o takiej reakcji. Nie dorastał w klubowej akademii, nie afiszował się też z chęcią zmiany otoczenia. Wybór "Die Roten" oczywiście nie był wymarzonym dla kibiców BVB, woleliby przejście do Anglii czy Hiszpanii, ale nie było mowy o jakimś braku szacunku z ich strony.

Wydaje mi się, że nie będzie nie wiadomo jakich fajerwerków ze względu na jego przeszłość w Bayernie, natomiast na pewno nie będzie wygwizdywany. Borussia ma pięknych kibiców, potrafiących docenić. Nie zdziwiłbym się, jakby były oklaski, bo na nie Robert zasłużył. Dla Roberta to będzie sentymentalny powrót, on na tym obiekcie rozegrał jeden z najważniejszych meczów dla Dortmundu, gdy strzelał cztery gole Realowi Madryt. Piłkarze przyjeżdżający na ten stadion delektują się atmosferą, tam jest ponad 80 tysięcy osób. Sam 30 lat temu tam grałem, wiem jak trudno tam się gra ~ Radosław Gilewicz w grudniu 2024 r. dla Interii

- Wiadomo, że 10 lat w piłce nożnej to bardzo dużo. Zmieniają się ludzie, zmienia się kibicowanie. Na pewno nie zmieni się historii, a Robert napisał piękną w Borussii. Zdobył mistrzostwa, puchar, od tamtej pory BVB nie sięgnęło po tytuł. Nie tylko Borussia się wtedy rozwijała, ale i Lewandowski, który stał się napastnikiem klasy europejskiej, a później światowej - podkreślał były piłkarz, który uzbierał 69 występów w Bundeslidze. Reklama

Powiedzieć, że Polak swoją postawą nie spalił mostów na Signal Iduna Park, to jak nie powiedzieć nic. 7 lat temu dyrektor generalny klubu Hans-Joachim Watzke (który opuści stanowisko z końcem 2025 r.) przyznawał, że gdyby budżet był odpowiednio wysoki, wydałby na niego 100 milionów euro. - Niestety ten transfer nie jest możliwy do zrealizowania, ponieważ piłkarz nie chce wrócić, a jego obecny klub nie wyraża ochoty na rozstanie z nim. Lewandowski doskonale zna drużynę, ligę i bez trudu odnalazłby się w nowej sytuacji - mówił.

Za każdym razem, gdy "Lewy" wraca na obiekt w Nadrenii Północnej-Westfalii, może spodziewać się gestów szacunku ze strony publiczności. Sam sobie na to zapracował.

