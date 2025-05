Koszmar na Wyspach. Wyścig przerwany po kraksie, dwie ofiary śmiertelne

Zmagania w British Superbikes Championship na Oulton Park trwały już od dobrych kilku dni . Początkowo nic nie zapowiadało tragedii, poprzednie wyścigi zakończyły się bez większych przeszkód. Niestety poniedziałkowe ściganie nie potrwało zbyt długo. Do ogromnego wypadku doszło już na pierwszym okrążeniu. Z nawierzchnią zapoznało się jedenastu motocyklistów do których momentalnie ruszyły służby medyczne. Przerażeni organizatorzy z kolei natychmiast przerwali zawody.

Wraz z każdą kolejną minutą zaczęły spływać coraz to bardziej dramatyczne informacje. Aż wreszcie na oficjalnej stronie internetowej opublikowano druzgocący komunikat. Poniedziałkowy wyścig okazał się ostatnim w życiu dla Owena Jennera oraz Shane’a Richardsona . "Początkowo został opatrzony na torze wyścigowym, a następnie przewieziono go do ośrodka medycznego, gdzie mimo dalszej reanimacji zmarł na skutek poważnego urazu głowy" - napisano o pierwszym z zawodników.

Dwóch zawodników nie żyje po wypadku w Wielkiej Brytanii. Ogromna tragedia

"Shane Richardson (29) został początkowo opatrzony na torze, a następnie przewieziony do ośrodka medycznego, skąd przewieziono go do Royal Stoke University Hospital z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej. Zmarł przed przyjazdem" - dodano o drugim. W nie najlepszym stanie do placówki medycznej trafił ponadto Tom Tunstall. Mocno ucierpiały jego plecy oraz klatka piersiowa. Pozostali uczestnicy wypadku nie wymagali pilnego transportu do szpitala.