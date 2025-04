Poprzedni sezon niemieckiej Bundesligi z pewnością na stałe zapisał się w historii nie tyle niemieckiej piłki, co tej światowej. Nie dość bowiem, że Bayern Monachium nie sięgnął po tytuł, to w sposób absolutnie spektakularny i być może niepowtarzalny, zrobił to Bayer Leverkusen prowadzony przez Xabiego Alonso.