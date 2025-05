Niebywały skandal w Madrycie. Trening natychmiast odwołany. Policja w akcji

Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie w Madrycie. Piłkarze Rayo Vallecano nie wyszli na zaplanowany trening z powodu napadu rabunkowego. Z klubowych szatni ktoś ukradł sprzęt o nieustalonej do tej pory wartości. Ekipa ze stolicy Hiszpanii walczy w tym sezonie o awans do europejskich pucharów. W piątek rozegra ligowy mecz z Las Palmas.