Cafe Futbol. Roman Kołtoń: Wiek biologiczny Lewandowskiego to... 26 lat (POLSAT SPORT).

- Robert Lewandowski powiedział, że według pewnych parametrów jego wiek biologiczny to... 26 lat. Badają to lekarze. A przecież rocznikowo Robert w sierpniu będzie miał 33. urodziny. Na takie wyniki trzeba ciężko pracować w każdym aspekcie. Robert to robi, a efekty są piorunujące - ocenił Roman Kołtoń w programie "Cafe Futbol".