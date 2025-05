Legendarny szkoleniowiec nie pozostawił złudzeń. Chodzi o powrót Lewandowskiego. "Przeraża mnie to"

Jak wynika z najnowszych doniesień Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Hansiego Flicka podczas rewanżowego hitu Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan. To świetna informacja dla "Dumy Katalonii", która wciąż pozostaje w grze o potrójną koronę. Fakt potencjalnego powrotu polskiego snajpera nie napawa z kolei optymizmem legendarnego włoskiego szkoleniowca Fabio Capello, który wypowiedział się ws. szans obydwu ekip na awans do wielkiego finału LM.