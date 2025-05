Kapitalny rekord Marileidy Paulino. Ależ forma, rewanż w starciu rywalek Bukowieckiej

Już w najbliższy weekend w Kantonie odbędzie się World Relays - kwalifikacje sztafet do MŚ w Tokio. I to tam swoje pierwsze starty zaliczy w tym sezonie Natalia Bukowiecka, największa polska gwiazda w lekkoatletyce. Jej najgroźniejsze rywalki wstępują już jednak od kilku tygodni. W Kingston Salwa Eid Naser zdominowała Marileidy Paulino, ale w Miramar wszystko wróciło już do normy. A to co Dominikanka zrobiła na dystansie 200 metrów, przejdzie do historii w jaj kraju.