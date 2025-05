2:0 i nagły zwrot w finale w Madrycie. Kapitalne widowisko w walce o tytuł

Emocji nie brakowało już w pierwszym secie. Kudiermietowa i Mertens jako pierwsze przełamały rywalki, te po chwili odpowiedziały tym samym. Później oba duety ponownie traciły serwis, przez co gra toczyła się gem za gem. Partię rozstrzygnął dopiero tie-break, w którym górą były Rosjanka i Belgijka.

WTA Madryt. Emocje w finale debla

Na początku drugiego seta wiele wskazywało na to, że Kudiermietowa i Mertens, które mają na swoim koncie kilka wspólnie wygranych turniejów (po raz ostatni wygrały turniej w listopadzie 2022 roku, triumfując w Fort Worth), pójdą za ciosem. Błyskawicznie przełamały rywalki i prowadziły 2:0.

Później nastąpił jednak całkowity zwrot - Cirstea i Kalinska odpowiedziały przełamaniem powrotnym, po chwili obroniły serwis i... do końca seta nie oddały rywalkom gema. Wygrały 6:2 i doprowadziły do rozgrywanego do dziesięciu punktów super tie-breaka.