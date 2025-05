Poruszenie w domu Lewandowskich. Anna i Robert nie mogli milczeć

Maj to wyjątkowy miesiąc dla Anny i Roberta Lewandowskich . To właśnie w tym miesiącu spełniło się ich marzenie o zostaniu rodzicami. Równo osiem lat temu na świat przyszła ich pierwsza córka, której piłkarz i trenerka fitness postanowili dać na imię Klara . Dziewczynka stała się oczkiem w głowie rodziców, jednak już po kilku latach musiała podzielić się ich miłością z rodzeństwem. 6 maja 2020 roku bowiem do rodziny dołączyła kolejna pociecha - dziewczynka o imieniu Laura.

Lewandowski starają się traktować swoje córki na równi, dlatego też co roku wyprawiają im wspólną imprezę urodzinową . Już w tamtym roku nie brakowało przepychu i luksusowych elementów. Zorganizowano bowiem przyjęcie z motywem Barbie. Nie zabrakło także elementów nawiązujących do księżniczek Disneya i popularnej gry Mario . I gdy wydawało się, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i jego małżonka takiej imprezy już nie przebiją, w tym roku po raz kolejny przeszli samych siebie.

Lewandowscy świętują urodziny córek. "Nie moglibyśmy być bardziej dumni"

Dumni rodzice nie zapomnieli także o złożeniu urodzinowych życzeń swoim pociechom. W mediach społecznościowych opublikowali rozczulający wpis. "Maj jest naprawdę wyjątkowym miesiącem dla naszej rodziny - to wtedy świętujemy urodziny naszych dwóch niesamowitych córek! Każda z nich wnosi do naszego życia własne światło i radość, a my nie moglibyśmy być bardziej dumni z miłych, mądrych i pięknych młodych dziewczynek, którymi się stają. Życzymy im obu życia pełnego szczęścia, miłości i niezapomnianych chwil" - napisali we współtworzonym wpisie na Instagramie.