Boniek przyłapany na korcie. Spotkał się z gwiazdami polskiego tenisa

Zbigniew Boniek to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Swoją przygodę z futbolem zaczynał jako zawodnik klubu Zawisza Bydgoszcz. Jego kariera jednak szybko nabrała tempa, a ostatecznie przeniósł się do Włoch, gdzie przez lata reprezentował barwy Juventusu Turyn i AS Roma. Italię 80-krotny reprezentant Polski pokochał do tego stopnia, że to właśnie w tym kraju postanowił się osiedlić już po przejściu na sportową emeryturę.

Reklama