Oscar Piastri umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji. Udana pogoń za Verstappenem

W ten weekend Formuła 1 przeniosła się z Arabii Saudyjskiej do amerykańskiego Miami. Jako lider do rywalizacji w USA przystępował Oscar Piastri, który wyprzedzał Lando Norrisa i broniącego tytułu Maxa Verstappena. Właśnie ten ostatni wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu i startował z pole-position. Z czwartego miejsca startował Oscar Piastri, który wygrał wyścig przed Land Norrisem i Georgem Russelem.