Szybka reakcja Igi Świątek. Od razu doceniła i odpowiedziała

Świątek w ostatnim czasie zmaga się z dużymi mentalnymi trudnościami. Wciąż ciąży nad nią widmo afery dopingowej - nawet jeśli, jak wskazują na to wszystkie dowody, doszło do zanieczyszczenia substancją zakazaną suplementu, to część środowiska i kibiców nie daje jej zapomnieć o problemach z ubiegłego roku. Na domiar złego Polka przeżywa aktualnie żałobę po śmierci dziadka.