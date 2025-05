Legenda tenisa nie wytrzymała po tych słowach Trumpa. Tak go nazwała

Martina Navratilova grzmi. Tak nazwała Donalda Trumpa

Nie jest wcale tajemnicą, że Martina Navratilova nie pała sympatią do obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie raz już wyrażała się krytycznie na temat Donalda Trumpa. Wielokrotnie nazywała go zagrożeniem dla demokracji, zarzucając mu kłamstwa, manipulacje i dzielenie społeczeństwa. Rugała go również za jego podejście do praw kobiet, mniejszości oraz styl uprawiania polityki. I tym razem legendarna tenisistka nie mogła milczeć i w ostrych słowach skomentowała jego niedzielną rozmowę z NBC.