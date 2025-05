Tomasz Fornal robił, co mógł. Ale bohater był inny. Medal już tylko o krok

PGE Projekt Warszawa blisko brązowego medalu siatkarskiej PlusLigi. Zespół ze stolicy co prawda rozpoczął spotkanie na Torwarze od porażki w pierwszym secie, ale ostatecznie pokonał JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi zaś już 2:0 i do zapewnienia sobie miejsca na podium oraz gry w Lidze Mistrzów potrzebuje jeszcze jednej wygranej. Ustępujący mistrzowie Polski są już pod ścianą i nie mają miejsca na błąd.