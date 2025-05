Na tym Ronaldo nie oszczędza. Kolejna taka inwestycja w tym roku

Cristiano Ronaldo od wielu już lat uznawany jest za jedno z najlepszych piłkarzy w historii światowego futbolu. Portugalczyk na swoim koncie ma sukcesy, o których wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. Po wielu latach brylowania na europejskich stadionach Ronaldo zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Tam podpisał kontrakt z Al-Nassr, na mocy którego inkasuje rocznie aż 200 milionów euro. Tak imponującymi zarobkami i długą listą sukcesów Portugalczyk nie mógłby się jednak pochwalić, gdyby wiele lata wyrzeczeń i ciężkiej pracy. O swojej karierze myśli on bowiem nie tylko, gdy jest na boisku, ale również poza nim. To właśnie piłce 40-latek podporządkował całe swoje życie. Reklama

Jednym z najważniejszych aspektów w życiu Cristiano Ronaldo jest odpowiednia dieta. Portugalczyk zwraca bowiem uwagę na każdy spożywany przez niego posiłek, a odpowiednim odżywianiu pomagają mu specjaliści. Jakiś czas temu w mediach głośno było o inwestycji piłkarza, który po wizycie w Finlandii postanowił zatrudnić tymczasowo tamtejszego szefa kuchni, Arto Rastę . Mężczyzna przez tydzień mieszkał w domu Ronaldo w Rijadzie i przygotowywał posiłki dla niego i jego bliskich.

"Tak mu zasmakowało moje menu, że teraz będę przygotowywać jedzenie przez cały tydzień dla niego i jego rodziny oraz gości i będę mieszkał w jego domu. Do Arabii Saudyjskiej zabieram więc ze sobą ze sobą typowe fińskie produkty według życzenia Cristiano" - mówił kucharz w rozmowie z gazetą "Iltalehti".

Reklama Hajto dosadnie o Feio. "Jeśli Legia chciałaby z nim pracować, przedłużyłaby mu umowę" / Polsat Sport / Polsat Sport

Cristiano Ronaldo zatrudnił znaną influencerkę. Będzie dla niego gotować

Jak się okazuje, teraz Cristiano Ronaldo zdecydował się na podobną inwestycję. On i jego partnerka Georgina Rodriguez złożyli bowiem ofertę pracy Marcie Garcii Bou, znanej lepiej pod pseudonimem "Boukie". Z influencerką kulinarną skontaktować się miała WAG reprezentacji Portugalii, aby ta została ich prywatną szefową kuchni podczas wakacji na ich jachcie na Ibizie. Co ciekawe, w porównaniu do swojego poprzednika z Finlandii, "Boukie" nie ma wcale tak ogromnego doświadczenia. Z wykształcenia jest ona inżynierem przemysłowym i pracuje jako konsultantka w firmie Deloitte. W mediach społecznościowych publikuje ona jednak content właśnie związany z gotowaniem, a jej profil na TikToku śledzi blisko pół miliona osób. Z pewnością to właśnie ze względu na rozpoznawalność influencerki Ronaldo i Rodriguez zdecydowali się na zaproponowanie jej współpracy. Reklama

Decyzja o przyjęciu oferty nie była trudna - choć wiąże się z niemałym wyzwaniem. "Boukie" zdradziła w podcaście "Kapra", że jej praca na pokładzie będzie wymagająca. Będzie ona bowiem musiała być w gotowości kulinarnej o każdej porze dnia i nocy. Jednak trud pracy z najsłynniejszym piłkarzem świata rekompensuje wynagrodzenie, które według jej słów... przekroczy milion euro za zaledwie tydzień pracy.

Choć dla wielu taka suma może wydawać się astronomiczna, dla Cristiano Ronaldo, który w saudyjskim klubie Al-Nassr zarabia aż 200 milionów euro rocznie (czyli około 16,7 miliona miesięcznie), wydatek ten to zaledwie kropla w morzu jego przychodów. To jednak tylko podkreśla, jak bardzo Ronaldo i jego bliscy cenią sobie najwyższy standard usług - także w kuchni.

Współpraca z Ronaldo może być dla "Boukie" punktem zwrotnym w karierze. Choć do tej pory jej działalność kulinarna była łączona z pracą na etacie, teraz staje przed szansą na pełne zaistnienie w świecie luksusowej gastronomii. Być może to właśnie ten projekt otworzy jej drzwi do współpracy z kolejnymi gwiazdami, a nawet do stworzenia własnej linii produktów spożywczych czy otwarcia ekskluzywnej restauracji. Reklama

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo / Waleed Zein/Anadolu / AFP

Cristiano Ronaldo / HOSSEIN / Middle East Images via AFP / AFP