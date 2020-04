To był wielki mecz Borussii! Bayern został rozłożony na łopatki w drugiej połowie. Wideo WIDEO |

Dokładnie 3 lata temu 26 kwietnia 2017 roku Borussia Dortmund awansowała do finału Pucharu Niemiec po zwycięstwie 3-2 z Bayernem Monachium.



Drużyny spotkały się ponownie w Allianz Arenie niedługo po tym, jak Bayern pokonał rywali 4-1 w Bundeslidze. Do przerwy "Bawarczycy" prowadzili 2-1.



Druga połowa rewanżu przechyliła szalę na korzyść Dortmundu. Gole Pierre'a-Emericka Aubameyanga i Ousmane'a Dembele doprowadziły Dortmund do finału.