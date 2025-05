Reprezentant Polski bohaterem derbów. Gol na wagę triumfu i gwarancja pucharów

Jego amerykański sen zakończyły definitywne przenosiny do Grecji, gdzie dotychczas Świderski miał okazję wystąpić w 14 spotkaniach, w których zanotował 3 gole i dołożył do tego 3 asysty. Polacy zapewne dobrze pamiętają dwa gole tego zawodnika z niedawnego zgrupowania kadry, które pomogły nam zwyciężyć wówczas z reprezentacją Malty .

Świderski daje Panathinaikosowi Ligę Mistrzów. Gol na wagę wicemistrzostwa kraju

Wszystko mogło zmienić się 4 maja, kiedy to Panathinaikos podejmował AEK Ateny. W równoległym meczu Olympiakosu z PAOKiem padł wynik korzystny dla ekipy polskiego napastnika, dlatego ewentualna wygrana w derbowym starciu mogła zapewnić im upragniony awans do kwalifikacji przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Początek meczu nie zwiastował jednak korzystnego rezultatu. Na minutę przed końcem pierwszej połowy spotkania do bramki, bronionej przez Bartłomieja Drągowskiego trafił bowiem Erik Lamela, wyprowadzając AEK na jednobramkowe prowadzenie. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bowiem już w 51. minucie Azzedine Ounahi doprowadził do wyrównania stanu rywalizacji. Niespełna 10 minut później piłkarze Panathinaikosu dostali prawdziwy prezent od losu - rzut karny. Do jego wykonania podszedł Karol Świderski, który nie pomylił się w tej sytuacji. Tak oto Panathinaikos wyszedł na prowadzenie, którego zespół nie wypuścił z rąk aż do ostatniego gwizdka sędziego. Tym samym Karol Świderski stał się bohaterem, który zapewnił swojej drużynie wicemistrzostwo kraju na jedną kolejkę przed końcem sezonu.