Polski mistrz świata odchodzi. Pożegnał się już z kibicami. "Okropnie się bałem"

Karol Kłos dołączył do Asseco Resovii Rzeszów jesienią 2023 roku . Nie był pewien, czy przeprowadzka na Podkarpacie to dobry pomysł. Szybko jednak przekonał się, że podjął słuszną decyzję.

"Po 13 latach spędzonych w Bełchatowie okropnie bałem się, jak będzie po drugiej stronie barykady... a Wy przyjęliście mnie jak swojego auuu. To był zaszczyt. Czułem się świetnie na Podpromiu! Dziękuję kibicom - dzięki Wam tak dobrze bawiłem się podczas meczów" - napisał w niedzielny wieczór na Instagramie.

Karol Kłos żegna się z Asseco Resovią. Za moment może zameldować się w stolicy

Z rzeszowskim klubem dwukrotnie docierał do finału Pucharu CEV. Jeden z nich wygrał. Należał do kluczowych graczy zespołu, ale w ostatnim sezonie nie dane mu było cieszyć się z wywalczenia awansu do europejskich pucharów. Rzeszowianie zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu (przed rokiem 4. lokata).