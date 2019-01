Sebastien Haller jest w świetnej formie. Jego wartość ciągle wzrasta (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO

Sebastien Haller jak na razie może być zadowolony z obecnego sezonu Bundesligi. Jest drugim co do skuteczności zawodnikiem w Eintrachcie. Zalicza asysty i strzela gole, a jego wartość ciągle rośnie. Czy Francuz odejdzie do mocniejszego zespołu po sezonie?