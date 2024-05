Pierwsza walka wieczoru w Rijadzie nie zawiodła. Nokaut w 8. rundzie

Saudyjczycy mierzą wysoko. Ależ przepych przy okazji "Ring of Fire"

Boks w ostatnich latach z pewnością nie przeżywał swoich najlepszych lat. W takiej sytuacji koniunkturę wyczuli Saudyjczycy, którzy sukcesywnie wdrażają swój plan ogromnych inwestycji w sport. Widać to choćby po wielkim exodusie uznanych piłkarzy, którzy decydowali się opuszczać Europę w swojej najwyższej formie, by zarabiać horrendalne pieniądze w Arabii Saudyjskiej. Widać to i przy organizacji bezprecedensowego wydarzenia w świecie boksu, jakim bez wątpienia okazała się gala "Ring of Fire". Dość powiedzieć, że Fury oraz Usyk mają do podziału pulę rzędu 116 milionów funtów.