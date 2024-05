Dziwaczne zachowanie Fury'ego podzieliło fanów przed walką

Pojedynek Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportów walki w tym roku. Eksperci nie są w stanie jednoznacznie wytypować faworyta tej walki, przez co fani zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Zachowanie Brytyjczyka podczas niedawnej konfrontacji podzieliło kibiców. Jedni uważają, iż była to oznaka pewności siebie, zaś drudzy - strachu.

