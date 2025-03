Fury mógł nie powiedzieć ostatniego słowa. On tylko czeka na sygnał. I deklaruje

Tyson Fury kompletnie zaskoczył swoich kibiców, gdy tuż po drugiej porażce z Ołeksandrem Usykiem ogłosił przejście na sportową emeryturę . W wyobraźni fanów kiełkowało się już choćby starcie "The Gypsy Kinga" z Anthonym Joshuą. Starszy z panów jednak postanowił na dobre odpocząć od boksu i poświęcić się bardziej życiu rodzinnemu. "Było wspaniale. Cieszyłem się każdą minutą" - oznajmił w krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Obecnie o powrocie pięściarza ani widu, ani słychu. Nie oznacza to, że środowisko kompletnie zapomniało o gwiazdorze rodem z Manchesteru. Tym razem wypowiedzi na temat Tysona Fury’ego dla "Sky Sports" udzielili dwaj słynni promotorzy - Bob Arum oraz Frank Warren . Wylewny w słowach był zwłaszcza pierwszy z panów, który pomimo aż 93. lat na karku wciąż przewodzi grupie Top Rank.

Promotorzy zaakceptowali decyzję Fury’ego. Ale są w gotowości na zwrot akcji

Co konkretnie miał do powiedzenia Amerykanin? "Tyson jest winien sobie, ale i swojej rodzinie, szczęśliwą emeryturę bokserską. Moim zdaniem nie powinien już wracać. Na szczęście zarobił bardzo dużo pieniędzy i ani jemu, ani nikomu z jego rodziny, nigdy nie powinno ich zabraknąć . Radziłbym mu, żeby nigdy nie wracał na ring, bo może zdziałać wiele dobrego poza nim" - stwierdził, cytowany przez "bokser.org".

93-latek jest jednak podekscytowany potencjalnym powrotem Fury’ego, o czym świadczą kolejne słowa. "Jeśli chciałby wrócić i chciałby, żebyśmy byli tego częścią, oczywiście bylibyśmy gotowi to zrobić. Wszystko zależy od samego Tysona" - dodał. "Jeśli Tyosn wróci, to tylko dlatego, że sam podjął taką decyzję. Póki co chciałbym, aby cieszył się życiem i swoją rodziną" - zaopiniował natomiast Frank Warren.