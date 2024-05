Dramat Usyka po zwycięstwie. Wylądował w szpitalu z podejrzeniem złamania

Ołeksandr Usyk pokonał podczas gali "Ring of Fire" w Rijadzie Tysona Fury'ego w walce wieczoru i został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ukrainiec nie krył łez wzruszenia tuż po walce na konferencji prasowej. Jak donoszą brytyjskie media, to nie był koniec wieczoru na Usyka. Nowy mistrz został bowiem zabrany do szpitala, ponieważ prawdopodobnie doszło u niego do złamania, co podkreślił jego rywal.