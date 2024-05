Zwieńczeniem sobotniej gali "Ring of Fire" w Rijadzie była walka Tysona Fur'ego z Ołeksandrem Usykiem, którego stawką były pasy mistrza WBC, IBF, IBO, WBA, WBO w kategorii ciężkiej. Po zakończeniu pojedynku nie było jasne, do kogo one powędrują, trzeba było poczekać na to, jak zapunktują sędziowie, bo pojedynek był bardzo wyrównany. Ostatecznie jednak do góry powędrowała jednak ręka Ołeksandra Usyka, który wygrał niejednogłośną decyzją sędziów!