"Chore" pieniądze. Tyle zarobił Usyk za pobicie Fury'ego. A i tak zgarnął mniej

W sobotę 18 maja w Rijadzie odbyła się gala "Ring of Fire", a walką wieczoru było starcie Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym, którego stawką było niekwestionowane mistrzostwo świata. Pojedynek poprzedziły inne starcia, w których pięściarze również zmierzyli się o pasy mistrzowskie. Świat jednak przede wszystkim czekał na wejście do ringu Ukraińca i Brytyjczyka. Kibice raczej się nie zawiedli, bo zobaczyli znakomite widowisko, z którego zwycięsko wyszedł Usyk. Co ciekawe, mimo że nowy niekwestionowany mistrz świata wygrał to i tak zarobił znacznie mniej od przeciwnika.

Reklama