Dla każdego, kto boks traktuje jako sztukę wysoką, czyli sport wysokich standardów, taki mistrz świata, jak Ołeksandr Usyk, to wprost spełnienie marzeń . Ukrainiec jest mistrzem na miarę deficytowych czasów, gdy poszukuje się wzorców, na jakich winno się wychowywać młode pokolenie sportowców, w tym także przedstawicieli sportów walki.

Ołeksandr Usyk: Tatusiu, kocham cię, powiedziałeś mi, że mogę

Genialny pięściarz, stroniący od skandali, źle czujący się w takiej konwencji, jaką proponował Tyson Fury, czyli tzw. śmieciowym gadaniu. A do tego wielki patriota, mocno wspierający swój pogrążony w wojnie naród, który także z tego faktu czerpie niesamowite pokłady motywacji. Z pewnością także to poczucie, że również on nie może upaść, gdy jego rodacy z pomocą świata tak bohatersko przeciwstawiają się najeźdźcy z Kremla, poniosło go do spektakularnej wiktorii nad "Królem Cyganów". Reklama

Walka w Arabii Saudyjskiej obfitowała w wielu znakomitych momentów, a przede wszystkim od początku było widać, że naprzeciwko siebie stoi dwóch mistrzów. Jeden i drugi non stop trzymali się w szachu, wykonując masę ruchów i przyruchów, które wyglądały jak bokserskie starcie na planszy. A gdy zaczęli więcej trafiać, wtedy dodatkowo nastał czas fajerwerków. Ostatecznie Usyk, zgodnie z przebiegiem walki, słusznie wygrał na kartach punktowych trójki sędziów . W gruncie rzeczy werdykt powinien być jednogłośny, jednak arbiter z Kanady widział pojedynek nieco inaczej, z minimalnym wskazaniem na rzecz Brytyjczyka.

Reklama Ołeksandr Usyk: Wszedłem do głowy (Tysona Fury’ego) i teraz zamiast o mnie, myśli o króliku. Wywiad. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Najważniejsze, że dzisiaj więcej mówi się o nowym, bezdyskusyjnym mistrzu - pierwszym od 25 lat - niż o niesprawiedliwym werdykcie.

Tuż po pojedynku, z wysokości ringu, Usyk po raz kolejny dał świadectwo, jakie emocje rozdzierają jego serce, gdy pojawia się temat bliskich. Najpierw podziękował wszystkim najbliższym, wymieniając ich z imienia, zaznaczając że są jego siłą. A następnie pokłonił się swojej drugiej połówce. - Moja żona, obecna tutaj, jest moim aniołem. Jekaterina, kocham cię ~ podkreślił 37-latek z Symferopola.

- Jak sądzisz, co twój tata powiedziałbym Ci teraz? - zapytał reporter nowego króla wszechwag. I tym pytaniem przyprawił go o szybsze bicie serca. - Sądzę, że mój tata teraz patrzy na mnie i jest bardzo szczęśliwy. Tatusiu, kocham cię, powiedziałeś mi, że mogę - do granic wzruszył się Usyk. Historia tej traumy też rozdziera serce, bo Usyk senior jeszcze zdążył zobaczyć, jak jego ukochany syn zdobywa w 2012 roku złoto na igrzyskach w Londynie, ale upragnionego kruszcu nie zdążył już zobaczyć... Reklama

Ciąg dalszy emocji wokół ojca przeniósł się na konferencję prasową. Tam, już gdy emocje jeszcze bardziej dały znać o sobie, czempion po prostu zalał się łzami, ocierając oczy koszulką. Usyk dał do zrozumienia, że po raz ostatni spotykał się z tatą we snach.

- Tęsknię za ojcem i powiedziałem mu: "ty mieszkasz tam, a ja tu, proszę, nie przychodź po mnie, kocham cię" - mówiąc to Usyk bardzo się wzruszył. - To dla mnie trudne, kiedy mój ojciec do mnie wraca, ponieważ pamiętam całe nasze życie - głos mistrzowi się załamał... - Wiem, że on tu jest, może siedzi tam - ożywił się, wskazując na jeden z rzędów na sali konferencyjnej, co było przejmującym momentem.

Ołeksandr Usyk / FAYEZ NURELDINE / AFP / AFP

Ołeksandr Usyk / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / AFP