Andrzej Gołota po zwycięstwie Usyka nad Furym: Widać było, że...

Znacznie górujący gabarytami Tyson Fury miał kilka momentów , gdy wydawało się, że stać go przejąć kontrolę nad tym pojedynkiem. Nie był w stanie w pełni rozwinął skrzydeł na tle szachującego go technika z Symferopola, ale sam ustawiony w trudnej pozycji bocznej potrafił zranić Usyka ciosami na dół, czy - jak w szóstej rundzie - wystrzelił potężnym podbródkiem , którym przestawił w ringu przeciwnika.

Ukrainiec udowodnił jednak, że ma wyśmienity "silnik", czyli niesamowitą kondycję. Mimo przyjętych ciosów, był w stanie tak podkręcić tempo, a przy tym ryzykować, że okazjonalnie pajacujący do tej pory "Król Cyganów" przestał się wygłupiać, a skupił na tym, by wciąż pozostawać w grze. Fury udowodnił ponadto, co już także widzieliśmy w starciu choćby z Deontayem Wilderem, że potrafi właściwie zmartwychwstać . Tym razem przetrwał nawałnicę w 9. rundzie, gdy już zupełnie pływał między linami, inkasując kolejne ciosy, a mimo to nie padł na deski (nokdaun został zaliczony), zaś podczas krótkiej przerwy szybko się odrodził.