28 września Vito Mielnicki Jr (1-0, 1 KO) stoczy drugą w karierze, a pierwszą dla Premier Boxing Champions zawodową walkę. "White Magic" ma 17 lat i walczy w wadze półśredniej.

- Moja kolejna walka odbędzie się 28 września w Staples Center na undercardzie gali Errol Spence Jr. vs. Shawn Porter. Nie mogę się doczekać, aby pokazać mój talent na takiej scenie - pisał w mediach społecznościowych Mielnicki.

Póki co Mielnicki czeka na zezwolenie na walkę zawodową w stanie Kalifornia. Przepisy stanowią bowiem, że pięściarz musi mieć ukończone 18 lat. Podobne ograniczenia obowiązują w stanie New Jersey, gdzie komisja udzieliła jednorazowej koncesji Mielnickiemu przed zawodowym debiutem.

O podpis Mielnickiego pod kontraktem starała się również grupa Top Rank, ale Vito wybrał jednak PBC. Media w USA zwracają uwagę na efektowny styl walki nastolatka o polsko brzmiącym nazwisku, który może przyczynić się do stworzenia nieco hałasu wobec młodego boksera.

Mielnicki to czterokrotny zwycięzca juniorskiego turnieju "Golden Gloves". Jego rekord amatorski to 147 zwycięstw przy 22 porażkach. Bokser miał ambicje, by reprezentować USA podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku, ale wybrał jednak karierę zawodową.