Julia Szeremeta zaskoczyła ws. WOŚP. Tego się nie spodziewano, jest potwierdzenie

Wielkimi krokami zbliża się kolejny finał WOŚP. Jak co roku zaangażowanie wielu znanych postaci we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest ogromne i każdy znajdzie coś, co może licytować. Również fani sportu mają okazje do znalezienia oryginalnych przedmiotów. WOŚP wspiera również wicemistrzyni olimpijska w boksie, Julia Szeremeta. Niedawno przekazała rękawice z autografem na licytację, a teraz dołożyła kolejną rzecz.