Zakończona w środę faza grupowa Ligi Mistrzyń okazała się udana dla dwóch polskich zespołów. Już przed ostatnią kolejką awans zapewniły sobie siatkarki DevelopResu Rzeszów. W ostatnim meczu przepustkę do kolejnej rundy wywalczyły również zawodniczki PGE Grot Budowlanych Łódź, które zdołały ograć na wyjeździe Vasas Obuda Budapeszt. Oba polskie zespoły zajęły jednak w swoich grupach drugie miejsce. To oznacza konieczność gry w 1/8 finału, czyli barażach o ćwierćfinał Ligi Mistrzyń - bezpośredni awans do czołowej ósemki zyskali tylko triumfatorzy grup.

