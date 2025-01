Zamieszanie o "dom" reprezentacji. Zieliński szczerze na temat Narodowego. Wystarczyło słowo

Zamieszanie wokół domowego obiektu podopiecznych Michała Probierza rozpoczęło się w styczniu 2025, po publikacji "Meczyki.pl". W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, jakoby PZPN rozważa przeniesienie spotkań "Biało-Czerwonych" z PGE Narodowego na Stadion Śląski. Praktycznie każdego dnia pojawiały się nowe informacje w sprawie. Pewnego razu kibice dowiedzieli się nawet o rzekomej interwencji premiera Donalda Tuska oraz ministra Sławomira Nitrasa. Federacja szybko jednak zdementowała te doniesienia. Reklama

"Ja takiego kontaktu nie miałem i nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych decydentów taki kontakt miał. PZPN w tym obszarze jest organizacją apolityczną. Nie staramy się komuś zrobić lepiej, żeby komuś zaszkodzić. Ja nie jestem do końca specjalistą od spraw polityki globalnej, ale z tego co się orientuję w Chorzowie oraz w Warszawie rządzą zbliżone do siebie osoby jeśli chodzi o ugrupowania polityczne. Nie patrzyliśmy na barwy polityczne kogokolwiek. Żadnej interwencji nie było. Na końcu jest chłodna kalkulacja biznesowa, która musi z naszej perspektywy się spinać, a na końcu kibic musi dostać dobry produkt" - mówił Łukasz Wachowski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Piotr Zieliński uwielbia grać na PGE Narodowym. Niedługo zapadnie decyzja

Burzliwą dyskusję zakończy tylko jedno - oficjalny komunikat PZPN dotyczący wyboru stadionu na domowe potyczki "Biało-Czerwonych". Zbliża się on wielkimi krokami, dlatego co rusz pojawiają się nowe opinie w sprawie. Głos po środowym spotkaniu Ligi Mistrzów zabrał nawet Piotr Zieliński. "To nie ode mnie zależy. Są mecze na Narodowym. Kocham ten stadion, jest piękny. W Chorzowie też mieliśmy kilka fajnych spotkań. Decyzja nie zależy ode mnie" - stwierdził na łamach "sport.tvp.pl", wystawiając zarazem laurkę stołecznemu obiektowi. Reklama

Piłkarz Interu Mediolan wypowiedział się także na tematy sportowe. "Jeden z celów na pewno jest taki, aby z reprezentacją dostać się na mundial do Stanów, Kanady i Meksyku. To jeden z celów, ale jest ich kilka. Nie będę mówił o wszystkich, ale jeśli pytasz o reprezentację, to awans na pewno jest jednym z nich" - zadeklarował.

Pierwszy mecz o stawkę podopieczni Michała Probierza rozegrają 21 marca z Litwą. Trzy dni później zmierzą się z Maltą. Tekstowe relacje na żywo z obu spotkań w Interia Sport.

