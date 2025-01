Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, kiedy i gdzie odbędzie się walka "Diablo" Włodarczyka z Adamem Balskim , ale niemal wszystko wskazuje na to, że do pojedynku dojdzie w Polsce. I najpewniej będzie to Kalisz, skąd pochodzi Balski , miasto jest spragnione takiej promocji poprzez sport, toteż - można tak założyć - pod względem finansowym odegrałoby kluczową rolę. A nie da się zaprzeczyć, że takie pojedynki, w których są duże tytuły, generują również spore koszty.

Włodarczyk i Balski poznali ważne rozstrzygnięcie. Co dalej?

- Życzę Adamowi jak najlepiej, ale z myślą o swoim zwycięstwie mam nadzieję na jakieś potknięcie z jego strony. To będzie dla mnie jedną z szans, aby wygrać z nim walkę. Patrząc na te duże pojedynki, które są za Adamem, czyli z Alenem Babiciem i Mateuszem Masternakiem, można się zastanowić, w jakiej teraz będzie formie. Tak mentalnej, jak i fizycznej. Na pewno jednak będzie naładowany, bo ta walka otwiera mu możliwość, by zapisać się na kartach historii. A gdyby jeszcze tak się zdarzyło, że odniósłby zwycięstwo, to wtedy już w ogóle miałby swój duży rozdział. Wówczas już nikt go gumką nie wymaże, jak to nieraz czyni się z tymi, którzy przegrywają. Ja natomiast zrobię wszystko, dosłownie wszystko, żeby to moja ręka poszła w górę, według dowolnego scenariusza. Każdy wie, że jeśli w puli walki jest pas, to potrafię jeszcze bardziej się zmotywować i być tym skur... Skurczysynem, który naprawdę potrafi napsuć trochę krwi i nawet znokautować - mówił Krzysztof Włodarczyk w niedawnej, dużej rozmowie z Interią .