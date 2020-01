Dagmara Gerasimuk została pierwszym w historii dyrektorem rozwoju Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Nowe obowiązki przejmie 1 marca, w związku z czym zrezygnuje z kierowania polską federacją i konieczne będą wybory prezesa.

"To była trudna, ale przemyślana decyzja. Wiąże się z moim rozwojem, choć środowisku w Polsce trudno to może przyjąć i pojawiły się pewne obawy. Podjęcie nowej pracy to dla mnie duże wyzwanie, no i przeprowadzka do Austrii, bo takie są wymagania" - powiedziała Gerasimuk, która jesienią była kandydatką do objęcia stanowiska ministra sportu po Witoldzie Bańce.

Teraz musi zrezygnować także z funkcji członka zarządu IBU.

"Miłe dla mnie było to, że zarówno polscy zawodnicy, jak i działacze nie ucieszyli się z mojej decyzji. Na mistrzostwa świata pojadę z naszą reprezentacją jeszcze jako prezes PZBiath" - dodała.

Tłumaczyła, że w październiku została podjęta decyzja o nowej strategii IBU, dotyczącej m.in. określenia nowych pól rozwoju dyscypliny na świecie.

"Ja odpowiadałam w zarządzie IBU za rozwój, tworzyłam strategię, sugerowałam pewne projekty. Później zapadła decyzja o powstaniu działu rozwoju i członkowie zarządu stwierdzili, że powinnam wziąć udział w konkursie na jego dyrektora" - wspomniała Gerasimuk.

Miała 15 kontrkandydatów, musiała wziąć udział w rozmowach kwalifikacyjnych, przechodzić poszczególne etapy. Jej wybór oznacza konieczność przeprowadzki do Salzburga, gdzie mieści się siedziba IBU.

Jak podkreśliła, ocena polskiego związku przez światową federację od lat jest bardzo dobra.

"Nie mamy się czego wstydzić, zarówno pod względem organizacji, jak i wyników sportowych. Od dawna jesteśmy przykładem rozwoju i nasze działania na różnych polach są pozytywnie odbierane" - nadmieniła.

40-letnia Gerasimuk w czerwcu 2018 została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję w roli prezesa PZBiath, z którym jest związana od 2006. Wcześniej była m.in. jego sekretarzem generalnym.

We wrześniu 2018 została wybrana do zarządu międzynarodowej federacji (IBU). Jest pierwszym przedstawicielem Polski w tym gremium i jedyną kobietą w dziewięcioosobowym zarządzie. Weszła do niego z trzecim wynikiem (35 głosów). Pracowała też jako wykładowca na katowickiej AWF.

Potrafiła świetnie poprowadzić współpracę z PKOl, resortem sportu oraz międzynarodową federacją. Dobrze współpracowała z zawodnikami i trenerami (zarówno krajowymi i zagranicznymi), ale też związek pod jej kierownictwem dobrze radzi sobie finansowo. Bardzo duży nacisk kładła na popularyzację dyscypliny, przede wszystkim wśród młodzieży. Stąd m.in. programy "Biathlon dla każdego" oraz "I Ty możesz zostać biathlonistą".

W ramach pierwszego organizowane są od lat w sezonie wiosenno-letnim weekendowe zawody dla amatorów. Odbywają się one głównie w parkach, ale też w centrach polskich miast. Drugi - dzięki wsparciu ministerstwa - pozwala doposażyć sprzętowo małe kluby biathlonowe.

Polski Związek Biathlonu był w maju 2019 współorganizatorem warszawskiej konferencji poświęconej wzmacnianiu roli kobiet w zarządzaniu sportem (IBU Gender Equality In Sports Leadership Seminar).

Zdjęcie Dagmara Gerasimuk / Fot. Marek Biczyk / Newspix