Sensacyjne wyniki w Pucharze Świata. Koszmar Polek

W pierwszych w tym roku zawodach Pucharu Świata w biathlonie, jakie odbyły się w Oberhofie , w sprincie triumfowała Francuzka Paula Botet . Ta w zawodach tej rangi zameldowała się po raz pierwszy w tym sezonie. 24-latka to liderka klasyfikacji generalnej Pucharu IBU.

Botet jako jedna z nielicznych w całej stawce nie miała ani jednej karnej rundy. Do tego nieźle biegła i w efekcie na mecie wyprzedziła Norweżkę Maren Kirkeeide . Ta straciła do Francuzki 31,1 sek., mając jeden niecelny strzał.

Zaskakujące wyniki w Oberhofie. Polki tylko tłem

Trzecia na mecie była dość niespodziewanie Bułgarka Milena Todorowa. Ona też miała jedną karną rundę i do mety dobiegła ze stratą 35,0 sek. do Botet. To pierwsze podium dla Bułgarii w rywalizacji kobiet od 2004 roku. 21 lat temu trzecia w biegu pościgowym w Oslo była Jekaterina Dafowska.